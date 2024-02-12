Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя готовил покушения и на других должностных лиц

https://racurs.ua/n192305-podozrevaemyy-v-ubiystve-zamestitelya-mera-nikopolya-gotovil-pokusheniya-i-na-drugih-doljnostnyh-lic.html

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Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя.

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Убивство сталося 8 лютого. Зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон авто гранату. Виникла пожежа, посадовець загинув.

У поліції області розповіли, що після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці.

Правоохоронці встановили адресу помешкання, де переховувався нападник. Вже за декілька днів поліцейські затримали фігуранта в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину.

Як встановили слідчі, 33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. В той день, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника. Поліцейські встановили, що знаряддя злочину зловмисник закопав в лісопосадці. Зброя вилучена та направлена на експертне дослідження.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб міста Нікополь, яке перебуває під постійними обстрілами московитів.

Зараз ця інформація перевіряється в рамках кримінального провадження.