Польские фермеры заблокировали большинство пунктов пропуска из Украины для грузовиков

https://racurs.ua/n192304-polskie-fermery-zablokirovali-bolshinstvo-punktov-propuska-iz-ukrainy-dlya-gruzovikov.html

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Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували «Шегині».

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12 лютого розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін» — це поблизу волинського міста Устилуг.

Протестувальники мають намір пропускати по три вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі, повідомили у ДПСУ.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув». Планують пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

Окрім цього, поновлено блокування пунктів пропуску «Медика — Шегині». Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

Через акції протесту польських фермерів, розпочаті 9 лютого, ускладнено рух через пункти пропуску «Медика — Шегині», «Хребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Перед пунктом пропуску «Медика» протестувальники налаштовані пропускати по вантажному автомобілю, автобусу та легковому автомобілю на годину. Біля пункту пропуску «Хребенне» планується пропускати по два вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься; Через пункт пропуску «Дорогуськ» протестувальники мають намір пропускати щогодини по вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін.

Напередодні польські фермери зупинили три українські фури й висипали з них зерно. Це сталося на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську. Поліція Польщі відкрила справу та встановлює порушників, які це скоїли.

Україна вимагає знайти й притягнути до відповідальності всіх, хто розсипав зерно з опломбованих вантажівок, які рухалися транзитом через Польщу до Литви.