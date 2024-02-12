Польская полиция ищет фермеров, высыпавших украинское зерно на дорогу у границы

https://racurs.ua/n192296-polskaya-policiya-ischet-fermerov-vysypavshih-ukrainskoe-zerno-na-dorogu-u-granicy.html

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Польська поліція розслідує інцидент біля пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», під час якого фермери, які блокують кордон, зупинили українські вантажівки та висипали з них зерно на дорогу.

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Після оформлення документів до Польщі в’їхали три вантажівки, за кермом яких були громадяни України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України, — прокоментувала Ева Чиж з управління міської поліції Хелма.

Зiбраний поліцією матеріал буде направлено до прокуратури для юридичної та кримінальної експертизи.

За словами Чиж, бійок та інших небезпечних ситуацій не було. Поліцейські з’ясовують деталі події та вилучають докази на місці. Матеріали буде направлено до прокуратури для кримінальної та правової експертизи.

Нагадаємо, 11 лютого за допомогою електроболгарки польські протестувальники розкрили кілька українських фур, через що зерно висипалося на дорогу. Хоча винуватців було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.

Пізніше мітингувальники засипали трасу покришками та землею, аби наші фури не змогли проїхати. Тим часом лідер протесту польських перевізників Рафал Меклер, якого пов’язують з рф, радіє тому, як мітингувальники висипають на дорогу українське зерно.

Нагадаємо, з 9 лютого польські фермери поновили свої протести на кордоні з Україною.