Две поврежденные украинские M142 HIMARS отправили на ремонт в США

https://racurs.ua/n192303-dve-povrejdennye-ukrainskie-m142-himars-otpravili-na-remont-v-ssha-foto.html

Ракурс

Осінтери опублікували фото розвантаження двох пошкоджених систем HIMARS.

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В однієї з них немає переднього колеса, інша посічена уламками. Ймовірно, HIMARS доставили до США, де їх ремонтуватимуть.

I was sitting on some pictures I got of the damaged HIMARS. Other pictures and videos of them have came to light so I feel more comfortable posting them now.



More pictures to come soon. pic.twitter.com/nDAWKb6pic — Keystone Intel (@KSOSINT) February 12, 2024 У мене лежали фотографії пошкоджених HIMARS. З’явилися й інші фотографії та відео, так що тепер я почуваюся більш комфортно, розміщуючи їх, — пише Keystone Intel.

На техніці видно помічені отвори, ймовірно, від уламків.

Доставляв HIMARS важкий транспортний літак Ан-124.

Це перше документальне свідчення про пошкодження, але не знищення HIMARS на війні в Україні. Раніше росіяни неодноразово заявляли про знищення цих РСЗВ, але підтверджень цьому не було.