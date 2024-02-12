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Две поврежденные украинские M142 HIMARS отправили на ремонт в США
Две поврежденные украинские M142 HIMARS отправили на ремонт в США (ФОТО)https://racurs.ua/n192303-dve-povrejdennye-ukrainskie-m142-himars-otpravili-na-remont-v-ssha-foto.htmlРакурс
Осінтери опублікували фото розвантаження двох пошкоджених систем HIMARS.
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В однієї з них немає переднього колеса, інша посічена уламками. Ймовірно, HIMARS доставили до США, де їх ремонтуватимуть.
I was sitting on some pictures I got of the damaged HIMARS. Other pictures and videos of them have came to light so I feel more comfortable posting them now.— Keystone Intel (@KSOSINT) February 12, 2024
More pictures to come soon. pic.twitter.com/nDAWKb6pic
У мене лежали фотографії пошкоджених HIMARS. З’явилися й інші фотографії та відео, так що тепер я почуваюся більш комфортно, розміщуючи їх, — пише Keystone Intel.
На техніці видно помічені отвори, ймовірно, від уламків.
Доставляв HIMARS важкий транспортний літак Ан-124.
Це перше документальне свідчення про пошкодження, але не знищення HIMARS на війні в Україні. Раніше росіяни неодноразово заявляли про знищення цих РСЗВ, але підтверджень цьому не було.
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