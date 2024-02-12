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Ракурс
Дві пошкоджені українські M142 HIMARS відправили на ремонт до США

Дві пошкоджені українські M142 HIMARS відправили на ремонт до США (ФОТО)

12 лют 2024, 11:30
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Осінтери опублікували фото розвантаження двох пошкоджених систем HIMARS.


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В однієї з них немає переднього колеса, інша посічена уламками. Ймовірно, HIMARS доставили до США, де їх ремонтуватимуть.

У мене лежали фотографії пошкоджених HIMARS. З’явилися й інші фотографії та відео, так що тепер я почуваюся більш комфортно, розміщуючи їх, — пише Keystone Intel.

На техніці видно помічені отвори, ймовірно, від уламків.

Доставляв HIMARS важкий транспортний літак Ан-124.

Це перше документальне свідчення про пошкодження, але не знищення HIMARS на війні в Україні. Раніше росіяни неодноразово заявляли про знищення цих РСЗВ, але підтверджень цьому не було.

Джерело: Ракурс


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