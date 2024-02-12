Гравця збірної України з баскетболу зарізав 15-річний школяр німецько-турецького походження

https://racurs.ua/ua/n192308-gravcya-zbirnoyi-ukrayiny-z-basketbolu-zarizav-15-richnyy-shkolyar-nimecko-tureckogo-pohodjennya.html

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Гравця збірної України з баскетболу зарізав 15-річний німецький школяр.

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Про це повідомило джерело німецького видання BILD.

Напередодні в місті Оберхаузен на заході ФРН убили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Він виступав за молодіжну збірну України, а через війну перебрався до Німеччини та грав у німецькому клубі Art Giants Düsseldorf.

За даними BILD, приблизно о 20.00 він повертався додому з 18-річним товаришем по команді Артемом Козаченком. В автобусі у них почалася лайка зі школярами. Коли спортсмени вийшли з автобуса біля залізничного вокзалу, підлітки напали на них із ножами.

Від отриманих ран Єрмаков помер у лікарні. Козаченка тяжко поранено. Злочин потрапив на камери відеоспостереження.

У ніч проти понеділка поліція затримала двох підозрюваних. Головний із них — 15-річний школяр німецько-турецького походження з Гельзенкірхена. Він уже відомий поліції як злочинець, який вчинив кілька нападів та пограбувань.

Другий — 14-річний школяр німецько-грецького походження з міста Херне, також відомий поліції. Першого заарештували, іншого передано опікунам.