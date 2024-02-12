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Экспрезидент Монголии потролил путина историческими картами после интервью Карлсону
Экспрезидент Монголии потролил путина историческими картами после интервью Карлсонуhttps://racurs.ua/n192309-eksprezident-mongolii-potrolil-putina-istoricheskimi-kartami-posle-intervu-karlsonu.htmlРакурс
Після чергової лекції з історії від бункерного діда, екс-президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж запропонував кремлівському маразматику подивитися на інші історичні карти.
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Елбегдорж з іронією відреагував на «історичний екскурс» володимира путіна під час інтерв’ю з Такером Карлсоном.
Після виступу путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація, — написав політик у соцмережі X поруч із зображеннями мапи територій, які колись належали Монгольській імперії.
Примітно, що колись Елбегдорж закінчив Львівський військово-політичний інститут за спеціальністю «військова журналістика».
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