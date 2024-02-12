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Ракурс
Навіть експрезидент Монголії насміхаєтсья з путіна

Експрезидент Монголії потролив путіна історичними картами після інтерв’ю Карлсону

12 лют 2024, 13:42
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Після чергової лекції з історії від бункерного діда, екс-президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж запропонував кремлівському маразматику подивитися на інші історичні карти.


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Елбегдорж з іронією відреагував на «історичний екскурс» володимира путіна під час інтерв’ю з Такером Карлсоном.

Після виступу путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація, — написав політик у соцмережі X поруч із зображеннями мапи територій, які колись належали Монгольській імперії.

Примітно, що колись Елбегдорж закінчив Львівський військово-політичний інститут за спеціальністю «військова журналістика».

Джерело: Ракурс


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