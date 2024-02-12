Оральный секс с путиным – на карнавале в Германии высмеяли патриарха Кирилла

https://racurs.ua/n192311-oralnyy-seks-s-putinym-na-karnavale-v-germanii-vysmeyali-patriarha-kirilla-foto.html

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12 лютого у Німеччині відзначають «рожевий понеділок». Це один з останніх днів карнавального сезону.

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Під час карнавальної ходи у центрі Дюссельдорфа пройшли 8 тис. осіб, 30 духових оркестрів та 110 тематичних платформ.

Деякі з них створені з пап'є-маше місцевим скульптором Жаком Тіллі. Торік він зобразив кремлівського диктатора володимира путіна у ванній кімнаті з кров’ю.

Цього року митець представив оральний секс між кремлівським диктатором та патріархом Кирилом.

З росії з любов’ю, — написано на платформі англійською, а слово «кохання» пофарбоване в кольори ЛГБТ.

Дісталося і канцлеру ФРН Олафу Шольцу. Його зобразили з діркою в голові та каламбурним підписом «Холаф Шольц» (Hohlaf Scholz, від нім. hohl — порожній, дуплистий).

На інших платформах під маскою прихильника ультраправої «Альтернативи для Німеччини» видно Адольфа Гітлера, а терорист ХАМАС штовхає палестинську родину під дуло ізраїльського танка.