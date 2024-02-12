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Ракурс
Оральний секс з путіним - на карнавалі в Дюссельдорфі висміяли патріарха Кирила

Оральний секс з путіним — на карнавалі в Німеччині висміяли патріарха Кирила (ФОТО)

12 лют 2024, 14:03
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12 лютого у Німеччині відзначають «рожевий понеділок». Це один з останніх днів карнавального сезону.


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Під час карнавальної ходи у центрі Дюссельдорфа пройшли 8 тис. осіб, 30 духових оркестрів та 110 тематичних платформ.

Деякі з них створені з пап'є-маше місцевим скульптором Жаком Тіллі. Торік він зобразив кремлівського диктатора володимира путіна у ванній кімнаті з кров’ю.

Цього року митець представив оральний секс між кремлівським диктатором та патріархом Кирилом.

З росії з любов’ю, — написано на платформі англійською, а слово «кохання» пофарбоване в кольори ЛГБТ.

Дісталося і канцлеру ФРН Олафу Шольцу. Його зобразили з діркою в голові та каламбурним підписом «Холаф Шольц» (Hohlaf Scholz, від нім. hohl — порожній, дуплистий).

На інших платформах під маскою прихильника ультраправої «Альтернативи для Німеччини» видно Адольфа Гітлера, а терорист ХАМАС штовхає палестинську родину під дуло ізраїльського танка.

Джерело: Ракурс


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