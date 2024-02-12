ЕС сделал первый шаг к использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины

Совет ЕС принял решение о замороженных российских активах, фото: European Parliament

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Ракурс

Рада Євросоюзу затвердила постанову, котра відкриває шлях до ухвалення рішення щодо використання прибутку від заморожених активів рф для України.

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Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Відповідні активи, котрі розміщені у фінансових установах країн-членів ЄС, були заморожені після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну внаслідок рішення ЄС заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами та активами центробанку рф.

Загалом близько 260 млрд євро активів Центрального банку рф були знерухомлені у вигляді цінних паперів та грошових коштів в юрисдикціях країн G7, ЄС та Австралії. При цьому понад дві третини з них знерухомлено в ЄС.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення та регламент, що роз’яснюють зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами та резервами Центрального банку Росії, знерухомленими внаслідок обмежувальних заходів ЄС, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що це рішення:

роз’яснює заборону на ці операції, а також правовий статус доходів, отриманих центральними депозитаріями у зв’язку з володінням російськими іммобілізованими активами, і встановлює чіткі правила для суб'єктів, що ними володіють;

відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України, про який Рада та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості 6 лютого 2024 року.

Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами ЦБ рф на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи, — зазначають у Раді ЄС. — Крім того, центральним депозитаріям заборонено розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Міністр законних справ України Дмитро Кулеба вже відреагував на це рішення Ради ЄС.

Я вітаю рішення Ради ЄС, я яке відкриває шлях до використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів, — зазначив він. — Ми заохочуємо до подальших кроків для їхнього практичного використання на користь України. Ці кроки мають бути амбітними та швидкими.