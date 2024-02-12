Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Голос Америки»

Добавляем больше возможностей мобильным огневым группам — Зеленский

12 фев 2024, 21:54
999

Критична інфраструктура — енергетика, об'єкти теплопостачання, водопостачання — залишають незмінною мішенню для російських ракет і дронів.


.

Питання їх захисту розглядалося сьогодні, 12 лютого, під час першого засідання Ставки Верховного головнокомандувача після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп, — наголосив Зеленський. — Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає.

Також, за словами Зеленського, під час засідання ставки розглядалися ситуація на фронті та питання забезпечення всіх українських підрозділів снарядами, дронами і РЕБ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров