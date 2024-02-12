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Владимир Зеленский, фото: «Голос Америки»
Добавляем больше возможностей мобильным огневым группам — Зеленскийhttps://racurs.ua/n192326-dobavlyaem-bolshe-vozmojnostey-mobilnym-ognevym-gruppam-zelenskiy.htmlРакурс
Критична інфраструктура — енергетика, об'єкти теплопостачання, водопостачання — залишають незмінною мішенню для російських ракет і дронів.
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Питання їх захисту розглядалося сьогодні, 12 лютого, під час першого засідання Ставки Верховного головнокомандувача після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп, — наголосив Зеленський. — Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає.
Також, за словами Зеленського, під час засідання ставки розглядалися ситуація на фронті та питання забезпечення всіх українських підрозділів снарядами, дронами і РЕБ.
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