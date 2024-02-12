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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Голос Америки»

Додаємо більше можливостей мобільним вогневим групам — Зеленський

12 лют 2024, 21:54
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Критична інфраструктура — енергетика, об'єкти теплопостачання, водопостачання — залишають незмінною мішенню для російських ракет і дронів.


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Питання їх захисту розглядалося сьогодні, 12 лютого, під час першого засідання Ставки Верховного головнокомандувача після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп, — наголосив Зеленський. — Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає.

Також, за словами Зеленського, під час засідання ставки розглядалися ситуація на фронті та питання забезпечення всіх українських підрозділів снарядами, дронами і РЕБ.

Джерело: Ракурс


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