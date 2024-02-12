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Ракурс
Двоє жителів села Біляївка підірвалися на російській вибухівці, фото: «Радіо Свобода»

У селі на Херсонщині протягом дня двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці

12 лют 2024, 21:26
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На Херсонщині у селі Біляївка на російській вибухівці протягом доби підірвалися двоє чоловіків.


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Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Сталися такі інциденти:

  • 58-річний потерпілий збирав дрова у лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Внаслідок детонації чоловіків отримав вибухову травму та втратив частину ноги. Постраждалого доставили до лікарні, йому надається необхідна медична допомога;
  • до лікарні доставили 62-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні у лісосмузі. У потерпілого — вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Нагадуємо, що більшість правобережжя Херсонщини — потенційно заміновано. Безпечно пересуватися й відвідувати лише ті території, де працювали сапери! — наголошують в ОВА. —  Бережіть себе та неухильно дотримуйтеся правил мінної безпеки.

Джерело: Ракурс


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