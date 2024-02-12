У селі на Херсонщині протягом дня двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці

Двоє жителів села Біляївка підірвалися на російській вибухівці, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n192325-u-seli-na-hersonschyni-protyagom-dnya-dvoie-cholovikiv-pidirvalysya-na-rosiyskiy-vybuhivci.html

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На Херсонщині у селі Біляївка на російській вибухівці протягом доби підірвалися двоє чоловіків.

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Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Сталися такі інциденти:

58-річний потерпілий збирав дрова у лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Внаслідок детонації чоловіків отримав вибухову травму та втратив частину ноги. Постраждалого доставили до лікарні, йому надається необхідна медична допомога;

до лікарні доставили 62-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні у лісосмузі. У потерпілого — вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.