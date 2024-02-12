В селе на Херсонщине в течение дня двое мужчин подорвались на российской взрывчатке

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Два жителя села Беляевка подорвались на российской взрывчатке, фото: «Радіо Свобода»
В селе на Херсонщине в течение дня двое мужчин подорвались на российской взрывчаткеhttps://racurs.ua/n192325-v-sele-na-hersonschine-v-techenie-dnya-dvoe-mujchin-podorvalis-na-rossiyskoy-vzryvchatke.htmlРакурс
На Херсонщині у селі Біляївка на російській вибухівці протягом доби підірвалися двоє чоловіків.
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Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Сталися такі інциденти:
- 58-річний потерпілий збирав дрова у лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Внаслідок детонації чоловіків отримав вибухову травму та втратив частину ноги. Постраждалого доставили до лікарні, йому надається необхідна медична допомога;
- до лікарні доставили 62-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні у лісосмузі. У потерпілого — вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Нагадуємо, що більшість правобережжя Херсонщини — потенційно заміновано. Безпечно пересуватися й відвідувати лише ті території, де працювали сапери! — наголошують в ОВА. — Бережіть себе та неухильно дотримуйтеся правил мінної безпеки.
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