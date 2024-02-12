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В Польше проходят акции протеста на границе с Украиной, фото: «Мы Украина»

Пять пунктов пропуска блокируют польские митингующие

12 фев 2024, 20:56
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У Польщі мітингувальники станом блокують роботу п’яти пунктів пропуску на кордоні з Україною.


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Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє прес-служба Держаної митної служби України.

Наразі ситуація така:

  • перед пунктами пропуску «Дорогуськ — Ягодин» польські фермери з 9 лютого блокують переміщення вантажних транспортних засобів. За попередню добу оформлено 89 вантажівок на в’їзд і лише п’ять — на виїзд. Черга перед «Дорогуськ» наразі становить 650 вантажівок;
  • сьогодні також розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у пунктах пропуску «Зосин — Устилуг». Відповідно до наявної інформації, рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 т здійснюється без обмежень. Пропуск автомобілів понад 3,5 т здійснюється по три одиниці на годину у кожному напрямку руху;
  • перед пунктами пропуску «Гребенне — Рава-Руська» і «Долгобичув — Угринів» страйк триває, польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню вантажних транспортних засобів з України. Наразі на виїзд оформлюється близько 10 вантажівок на добу;
  • щодо «Шегині — Медика» спостерігається часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску.

Источник: Ракурс


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