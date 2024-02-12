Пять пунктов пропуска блокируют польские митингующие

В Польше проходят акции протеста на границе с Украиной, фото: «Мы Украина»

https://racurs.ua/n192324-pyat-punktov-propuska-blokiruut-polskie-mitinguuschie.html

Ракурс

У Польщі мітингувальники станом блокують роботу п’яти пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляє прес-служба Держаної митної служби України.

Наразі ситуація така: