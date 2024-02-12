В Украине появится система разминирования с искусственным интеллектом, фото: Михаил Федоров

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Ракурс

Українські розробники штучного інтелекту UADamage працюють над технологією для прискорення ідентифікації мін, снарядів та кратерів від вибухів, де теж можуть міститися небезпечні уламки.

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Про це сьогодні, 12 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розробники підʼєднують до сенсорів штучний інтелект. Він ідентифікує та класифікує дані про об'єкти не лише на поверхні землі, а й глибоко під нею, та автоматично наносить їх на мапу. Так розмінування прискорюється в десятки разів, і цей процес загалом стає безпечнішим для людей, — зазначив Федоров.

За його словами, технологія від UADamage працює за трьома етапами;

стратегічне планування — команда використовує супутникові знімки та дані з кадастрів, щоб визначити ступінь замінування території;

візуальна оцінка на предмет наявності мін та вибухонебезпечних предметів — територію обстежує дрон з камерою, а штучний інтелект виявляє небезпечні об'єкти.

інспекція під землею та в траві, де використовують різноманітні сенсори.

Найскладніше в процесі розмінування, окрім кількості мін, те, що вони можуть бути на значній глибині і їх не бачать металошукачі, — зазначив міністр. — Долучайтеся зі своїми інноваціями до кластера Brave1. Очистимо Україну від бруду разом.

Федоров зауважив, що Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу. Площа забруднення більша, ніж площа Австрії та Чехії разом узятих.