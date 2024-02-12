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Рашисты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе, фото: Сергей Лысак

18 российских дронов-камикадзе атаковали Никопольщину за сутки (ФОТО)

12 фев 2024, 19:58
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Російські загарбники протягом доби атакували Нікопольський район Дніпропетровської області 18 дронами-камікадзе, а також здійснили три артилерійські обстріли.


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Про це сьогодні, 12 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від дій російських терористів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади, — зазначив Лисак.

Внаслідок обстрілів:

  • отримала осколкові поранення 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості;
  • понівечена агрофірма;
  • пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд;
  • пошкоджені автомобілі, газогони та високовольтна лінія.

Вкрай напружений день на Нікопольщині. Атака за атакою… — наголосив Лисак.

Рашисти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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