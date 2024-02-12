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Рашисти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе, фото: Сергій Лисак
18 російських дронів-камікадзе атакували Нікопольщину за добу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192322-18-rosiyskyh-droniv-kamikadze-atakuvaly-nikopolschynu-za-dobu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом доби атакували Нікопольський район Дніпропетровської області 18 дронами-камікадзе, а також здійснили три артилерійські обстріли.
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Про це сьогодні, 12 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від дій російських терористів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади, — зазначив Лисак.
Внаслідок обстрілів:
- отримала осколкові поранення 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості;
- понівечена агрофірма;
- пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд;
- пошкоджені автомобілі, газогони та високовольтна лінія.
Вкрай напружений день на Нікопольщині. Атака за атакою… — наголосив Лисак.