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В Україні з’явиться система розмінування зі штучним інтелектом, фото: Михайло Федоров
Систему розмінування зі штучним інтелектом створюють українські розробники (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192323-systemu-rozminuvannya-zi-shtuchnym-intelektom-stvoruut-ukrayinski-rozrobnyky-foto.htmlРакурс
Українські розробники штучного інтелекту UADamage працюють над технологією для прискорення ідентифікації мін, снарядів та кратерів від вибухів, де теж можуть міститися небезпечні уламки.
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Про це сьогодні, 12 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Розробники підʼєднують до сенсорів штучний інтелект. Він ідентифікує та класифікує дані про об'єкти не лише на поверхні землі, а й глибоко під нею, та автоматично наносить їх на мапу. Так розмінування прискорюється в десятки разів, і цей процес загалом стає безпечнішим для людей, — зазначив Федоров.
За його словами, технологія від UADamage працює за трьома етапами;
- стратегічне планування — команда використовує супутникові знімки та дані з кадастрів, щоб визначити ступінь замінування території;
- візуальна оцінка на предмет наявності мін та вибухонебезпечних предметів — територію обстежує дрон з камерою, а штучний інтелект виявляє небезпечні об'єкти.
- інспекція під землею та в траві, де використовують різноманітні сенсори.
Найскладніше в процесі розмінування, окрім кількості мін, те, що вони можуть бути на значній глибині і їх не бачать металошукачі, — зазначив міністр. — Долучайтеся зі своїми інноваціями до кластера Brave1. Очистимо Україну від бруду разом.
Федоров зауважив, що Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу. Площа забруднення більша, ніж площа Австрії та Чехії разом узятих.