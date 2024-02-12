У Польщі тривають акції протесту на кордоні з Україною, фото: «Ми Україна»

П’ять пунктів пропуску блокують польські мітингувальники

https://racurs.ua/ua/n192324-p-yat-punktiv-propusku-blokuut-polski-mitynguvalnyky.html

12 лют 2024, 20:56 999

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