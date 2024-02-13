Алексей Арестович был замечен во французском Монако. Фото:

https://racurs.ua/n192336-arestovich-byl-zamechen-vo-francuzskom-monako-video.html

Ракурс

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович побував у Монако.

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Особу відомого блогера зафіксували на французькому Лазурному узбережжі. Ймовірно, він знаходився поруч з казино «Монте-Карло». Про це йдеться у відео «Батальйон Монако: Арестовича помітили на Лазуровому узбережжі», яке було 13 лютого опубліковане на YouTube-каналі «Української правди».

На кадрах можна побачити, що Арестович помічає те, що його знімають. Спочатку він показує два пальці на камеру, а потім заявляв оператори, що за зйомку його особи «загрожує кримінальне переслідування».

Нагадаємо, 1 лютого журналістський антикорупційний центр NGL. media повідомляв, що Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Посилаючись на Прикордонну службу журналісти зазначили, що Арестович перетнув кордон із Польщею восени 2023 року й живе у Нью-Йорку.

У ГУР згодом спростували інформацію про те, що Арестович виїхав з України із їхнім листом.

Джерело: «Українська правда»