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Ракурс
Алексей Арестович был замечен во французском Монако. Фото:

Арестович был замечен во французском Монако (ВИДЕО)

13 фев 2024, 11:50
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Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович побував у Монако.


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Особу відомого блогера зафіксували на французькому Лазурному узбережжі. Ймовірно, він знаходився поруч з казино «Монте-Карло». Про це йдеться у відео «Батальйон Монако: Арестовича помітили на Лазуровому узбережжі», яке було 13 лютого опубліковане на YouTube-каналі «Української правди».

На кадрах можна побачити, що Арестович помічає те, що його знімають. Спочатку він показує два пальці на камеру, а потім заявляв оператори, що за зйомку його особи «загрожує кримінальне переслідування».

Нагадаємо, 1 лютого журналістський антикорупційний центр NGL. media повідомляв, що Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Посилаючись на Прикордонну службу журналісти зазначили, що Арестович перетнув кордон із Польщею восени 2023 року й живе у Нью-Йорку.

У ГУР згодом спростували інформацію про те, що Арестович виїхав з України із їхнім листом.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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