Оккупанты покупают терминалы Starlink в арабских странах. Фото:

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Країна-агресор росія закуповує американські термінали супутникового інтернету Starlink в арабських країнах.

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Розвідники зуміли перехопити радіоповідомлення, у якому російські окупанти обговорюють можливості придбання терміналів. Вартість становить близько 60 тис. грн чи 2 тис. дол. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 13 лютого повідомило у Facebook.

За словами одного із загарбників, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тис. руб.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що російські окупанти на фронті використовують системи супутникового зв’язку Starlink. Ці термінали вороги встановили поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Американський бізнесмен Ілон Маск назвав ці повідомлення «помилковими», заявивши, що «американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає росії ці термінали».