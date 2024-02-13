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Олексія Арестовича помітили у французькому Монако. Фото:
Арестовича помітили у французькому Монако (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192336-arestovycha-pomityly-u-francuzkomu-monako-video.htmlРакурс
Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович побував у Монако.
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Особу відомого блогера зафіксували на французькому Лазурному узбережжі. Ймовірно, він знаходився поруч з казино «Монте-Карло». Про це йдеться у відео «Батальйон Монако: Арестовича помітили на Лазуровому узбережжі», яке було 13 лютого опубліковане на YouTube-каналі «Української правди».
На кадрах можна побачити, що Арестович помічає те, що його знімають. Спочатку він показує два пальці на камеру, а потім заявляв оператори, що за зйомку його особи «загрожує кримінальне переслідування».
Нагадаємо, 1 лютого журналістський антикорупційний центр NGL. media повідомляв, що Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Посилаючись на Прикордонну службу журналісти зазначили, що Арестович перетнув кордон із Польщею восени 2023 року й живе у Нью-Йорку.
У ГУР згодом спростували інформацію про те, що Арестович виїхав з України із їхнім листом.
Джерело: «Українська правда»