Санкции США заработали – два десятка танкеров прекратили возить российскую нефть

https://racurs.ua/n192352-sankcii-ssha-zarabotali-dva-desyatka-tankerov-prekratili-vozit-rossiyskuu-neft.html

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Два десятки із 50 танкерів, які потрапили під санкції США з жовтня 2023 року, припинили транспортування російської нафти.

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За даними агенції Bloomberg, після введення обмежень нафту завантажили лише на 18 танкерів. Ще одне судно вже перевозило вантаж на момент запровадження санкцій. Інші танкери зараз простоюють. При цьому, зазначає агентство, сім танкерів простоювали й до їх включення до списку санкцій.

За останні два місяці, пише Bloomberg, 14 танкерів, які перевозили нафту сорту Sokol до Індії, не досягли пунктів призначення майже половина розгорнулися. Однак із них лише три судна потрапили під санкції.

Виконувач обов’язків помічника міністра фінансів США з питань економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що введені обмеження «досягають» своїх цілей: позбавляють росію прибутку від торгівлі енергоресурсами, необхідного для ведення війни в Україні, та сприяють стабільності енергетичних ринків.

Як зазначає Bloomberg, вплив введених обмежень на торгівлю російською нафтою важко оцінити, зокрема через «секретний характер» цієї торгівлі.

Країни «Груп семи» та Євросоюзу запровадили 2022 року стелю цін на російську нафту — компаніям заборонили перевозити та страхувати нафту, куплену у росії дорожче за 60 дол. за барель. Передбачалося, що цей захід обмежить доходи росії від експорту нафти, не створюючи стрибка цін на енергоносії на світовому ринку. Проте до рішення країн Заходу не приєдналися Китай та Індія, куди росія після запровадження обмежень перенаправила близько 90% експорту.

У грудні 2023 року агентство Bloomberg писало, що близько половини російського експорту посідає «тіньовий флот», що складається зі старих танкерів, які відключають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Агентство також підрахувало, що за рік росія витратила на обхід обмежень 11 млрд дол. При цьому лише у жовтні 2023 року росія отримала 11,3 млрд дол. від торгівлі нафтою.