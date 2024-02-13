Сырский дал первое интервью в должности главкома ВСУ: Жизнь солдата – главная ценность

https://racurs.ua/n192354-syrskiy-dal-pervoe-intervu-v-doljnosti-glavkoma-vsu-jizn-soldata-glavnaya-cennost.html

Ракурс

Олександр Сирський дав німецькому телеканалу перше інтерв’ю на посаді головкома ЗСУ.

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Він заявив, що війна через технологічний прогрес переходить у нову стадію, а Україна перейшла до оборонної операції, яка полягає у завданні рф максимальних втрат.

Ще у 2014 році розумів, що війна між Україною та рф буде довготривалою. Життя солдата — головна цінність. Готовий відступити з якоїсь позиції, ніж пожертвувати всім особовим складом, — сказав Сирський.

За його оцінкою, втрати росіян у війні в 7−8 разів переважають українські втрати, оскільки російські командири застосовують тактику «м'ясних штурмів».

Все ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається, бо іншого виходу у нас просто немає, — зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Нестача боєприпасів — одна з головних проблем нового головкома Сирського. Безпілотники, технології та ставлення його армії мають вирішальне значення для перемоги.

ZDF місяцями намагався поговорити з Сирським задовго до того, як його нова посада стала публічною. Шансів було непевно мало. Раптом пізно ввечері пролунав дзвінок із повідомленням, що він буде доступний для співбесіди наступного дня, а місце має залишатися в секреті, — написали журналісти.

Кореспондентка ZDF Катрін Айгендорф зустріла його десь на сході України за кілька днів до того, як президент Зеленський офіційно представив його як нового головнокомандувача. Він з гордістю говорить про військові успіхи у боротьбі з росією, але також визнає: ситуація зараз дуже напружена.