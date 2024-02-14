Процесс восстановления американских гаубиц М777 показали военные. Фото:

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Ракурс

Процес відновлення високоточних американських гаубиць М777 показали українські військові.

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Відновлення цього озброєнні відбувається на території однієї з військових частин Командування сил логістики ЗСУ. Серед технологій, що застосовують фахівці з ремонту за напрямком діяльності, зварювання титанових поверхонь пошкоджених артилерійських систем. Про це командування Сил логістики Збройних сил України повідомило у Facebook.

Як відомо, українські військові активно застосовують гаубиці М777 на фронті. Цим озброєнням знищують передові командні пункти ворога, склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки та артилерійських батарей загарбників.

Ця гаубиця має калібр 155 мм, серед її особливостей — надзвичайно висока точність та ефективність стрільби. Ця зброя має два види снарядів — звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ.

Звичайними снарядами М795 вона може стріляти на відстань до 24,7 км, а спеціальними снарядами М549 уражати цілі приблизно за 30. Високоточними снарядами M982 Excalibur можна влучити в ціль за 40 км. За хвилину гаубиця може здійснити до п’яти пострілів.

Нагадаємо, дві пошкоджені українські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS відправили на ремонт до Сполучених Штатів Америки. В однієї з цих РСЗВ немає переднього колеса, а інша установка посічена уламками. Це було перше документальне свідчення про пошкодження, але не знищення HIMARS на війні в Україні.