В Конгрессе США сообщили о «серьезной угрозе нацбезопасности», медиа написали о российском ядерном оружии в космосе

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Голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер опублікував заяву, в якій попередив про «серйозну загрозу національній безпеці» і зажадав від президента США Джо Байдена «розсекретити всю інформацію», яка стосується цієї «загрози».

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Про це повідомляє NBC News.

За словами Тернера, комітет надав у розпорядження всіх членів Конгресу інформацію, «що стосується серйозної загрози національній безпеці». Про яку «загрозу» йдеться, він не уточнив.

Він попросив Байдена «розсекретити всю інформацію, яка стосується цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація та наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для реагування на цю загрозу».

Джерело NBC News з Демократичної партії, «знайоме з загрозою», повідомило, що це «серйозна проблема, яка може призвести до дестабілізації ситуації та загрози нацбезпеці». Він описав це як «потенційну зовнішню загрозу», але не уточнив, звідки вона походить.

CNN із посиланням на джерела повідомляє, що загроза пов’язана з росією. Співрозмовники телеканалу охарактеризували її як «дуже чутливу». Одне з джерел, яке знайоме з розвідданими, заявило, що «насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий російський потенціал, про який нам нещодавно стало відомо».

Reuters стверджує, що «загроза» пов’язана з росією та «операціями в космосі». Інших подробиць співрозмовники не привели.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відмовився говорити, про яку загрозу йдеться. Він зазначив, що особисто зв’язався із провідними законодавцями з комітетів з питань нацбезпеки ще до того, як Тернер попередив про «серйозну загрозу». За його словами, його зустрічі з лідерами Конгресу, які отримують інформацію з питань розвідки, заплановано на 15 лютого. Салліван додав, що був здивований рішенням Тернера виступити із публічною заявою.

Журналіст Politico Алекс Уорд із посиланням на трьох членів комітету з розвідки Палати представників повідомив, що інформація про «загрозу» — це «серйозна проблема, але не гостра криза».

Два джерела ABC News, знайомі з обговореннями в Конгресі, заявили, що розвідані пов’язані з наміром росії розмістити ядерну зброю в космосі.