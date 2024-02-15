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Повалий допелась до подозрения в коллаборационизме и оправдывании войны
Повалий допелась до подозрения в коллаборационизме и оправдывании войныhttps://racurs.ua/n192405-povaliy-dopelas-do-podozreniya-v-kollaboracionizme-i-opravdyvanii-voyny.htmlРакурс
Українській співачці та екс-нардепу Таїсії Повалій оголосили підозру за трьома статтями — заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм.
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Повалій втекла до росії напередодні вторгнення, отримала там паспорт рф і публічно підтримувала війну.
В інтервʼю вона вихваляла путіна і закликала захопити всю територію України. Також у вересні 2023 року Повалій давала концерт в окупованому Луганську. Їй загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна, повідомили в Службі безпеки України 15 лютого.
У Луганську прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 6 ст. 111−1 (колабораційна діяльність);
- ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);
ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).
Оскільки зловмисниця перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.
У жовтні 2022 року РНБО ухвалила рішення ввести санкції проти артистів, які підтримали війну росії проти України або вирішили мовчати.
Зокрема, до списку санкцій потрапили українські артисти — Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Седокова, Сніжана Єгорова та Оксана Марченко. Обмеження діятимуть протягом 5 або 10 років.
Також осіб, які потрапили під санкції, позбавлять державних нагород України та інших форм відзнак.
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