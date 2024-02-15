Дерипаска получил подозрение по семи статьям, а СБУ задержала его менеджеров, поставлявших в рф сырье для производства «Искандеров»

https://racurs.ua/n192411-deripaska-poluchil-podozrenie-po-semi-statyam-a-sbu-zaderjala-ego-menedjerov-postavlyavshih.html

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Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії рф.

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Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а директора надровидобувної компанії «Глухівський кар'єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха затримано. Останній у 2021 році отримав посвідку на проживання у рф.

Ці фігуранти допомогли Дерипасці привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році, попри заборону на їхній продаж. Відтоді й до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема «Іскандерів».

Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України. Його спільнику — куратору — повідомлено про підозру за двома статтями.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників «РУСАЛу» та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

У лютому 2023 року активи «Глухівського кар'єра кварцитів» було націоналізовано на користь України.