В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды

В Киеве снова зафиксировали температурные рекорды

https://racurs.ua/n192425-v-kieve-zafiksirovali-novye-temperaturnye-rekordy.html

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У столиці України зафіксували нові рекорди температури повітря.

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Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що за даними метеоспостережень вчора, 14 лютого:

мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 1,1°С рекордне значення 1997 року і склала 3,1°С;

середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час

проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1975 року на 0,6°С.