У Києві зафіксували нові температурні рекорди

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У Києві знову зафіксували температурні рекорди
У Києві зафіксували нові температурні рекордиhttps://racurs.ua/ua/n192425-u-kyievi-zafiksuvaly-novi-temperaturni-rekordy.htmlРакурс
У столиці України зафіксували нові рекорди температури повітря.
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Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що за даними метеоспостережень вчора, 14 лютого:
- мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 1,1°С рекордне значення 1997 року і склала 3,1°С;
- середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час
- проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1975 року на 0,6°С.
Загалом за півмісяця у Києві оновлено шість температурних рекордів, — вказано в повідомленні.