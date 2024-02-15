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Ракурс
У Києві знову зафіксували температурні рекорди

У Києві зафіксували нові температурні рекорди

15 лют 2024, 20:55
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У столиці України зафіксували нові рекорди температури повітря.


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Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що за даними метеоспостережень вчора, 14 лютого:

  • мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 1,1°С рекордне значення 1997 року і склала 3,1°С;
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час
  • проведення спостережень для цього дня і склала 5,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1975 року на 0,6°С.

Загалом за півмісяця у Києві оновлено шість температурних рекордів, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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