Ожесточенные бои идут в пределах Авдеевки. Фото:

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Ракурс

Армія росії продовжує тиснути по всій лінії фронту, а найзапекліші бої відбуваються на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Упродовж 15 лютого українські захисники відбили 28 атак окупантів в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще п’ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Командування ухвалило рішення, що на цьому напрямку відбувається планове підсилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 лютого.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram зазначив, що станом на 23.00 15 лютого ситуація в Авдіївці була складною, але контрольованою.

У межах міста точаться запеклі бої, а українські Сили оборони застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Також відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами ЗСУ на загрозливих напрямках. Командування виділило захисникам додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

Також вже підготовлені нові позиції та продовжують готуватися «потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв». Виконується план головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Тарнавський наголосив, що «найвища цінність та пріоритет для нас — збереження життя українського солдата».

Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій, — зазначив він.

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі 15 лютого заявив, що Авдіївка може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки українським військам не вистачає артилерійських снарядів.