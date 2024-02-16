Венгрия присоединится к одному из направлений помощи Украине

https://racurs.ua/n192453-vengriya-prisoedinitsya-k-odnomu-iz-napravleniy-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Угорщина долучилася до Коаліції з протимінної діяльності, що займатиметься розмінуванням України.

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Про це сказав міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький.

Угорщина — у кулуарах засідання міністерського рівня в Брюсселі — підписала заяву про намір з 20 іншими державами-членами НАТО щодо створення Коаліції з розмінування, — заявив Салай-Бобровницький.

Він додав, що Угорщина сприятиме діяльності коаліції на чолі з Литвою, шляхом проведення тренувань із протимінної діяльності.

За результатами засідання Ради Україна — НАТО 20 країн-членів альянсу обʼєдналися в «коаліцію з розмінування». Наразі створено уже вісім так званих «коаліцій спроможностей», серед них танкова, артилерійська, морська, протиповітряна оборони.