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"Дія" для учеников - правительство поддержало запуск образовательного приложения «Мрія»
«Дія» для учеников — правительство поддержало запуск образовательного приложения «Мрія»https://racurs.ua/n192452-diya-dlya-uchenikov-pravitelstvo-podderjalo-zapusk-obrazovatelnogo-prilojeniya-mriya.htmlРакурс
Уряд 16 лютого підтримав запуск освітнього застосунку «Мрія».
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У Мінцифрі цей додаток називають «цифровою революцією в освіті». Він дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії. «Мрію» обіцяють запустити вже цього року.
В застосунку буде доступна Мрія-ID — це електронний учнівський квиток, який працюватиме так само як і документи в «Дії».
Серед інших функцій буде інформація про навчання та успішність учнів, бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади тощо.
Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності, — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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