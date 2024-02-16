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Ракурс
"Дія" для учнів - уряд підтримав запуск освітнього застосунку «Мрія»

«Дія» для учнів — уряд підтримав запуск освітнього застосунку «Мрія»

16 лют 2024, 18:31
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Уряд 16 лютого підтримав запуск освітнього застосунку «Мрія».


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У Мінцифрі цей додаток називають «цифровою революцією в освіті». Він дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії. «Мрію» обіцяють запустити вже цього року.

В застосунку буде доступна Мрія-ID — це електронний учнівський квиток, який працюватиме так само як і документи в «Дії».

Серед інших функцій буде інформація про навчання та успішність учнів, бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади тощо.

Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності, — заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джерело: Ракурс


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