У день візиту Зеленського до Берліна уряд ФРН оновив список допомоги України

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Машина розмінування WISENT 1 на базі танка Leopard 1
У день візиту Зеленського до Берліна уряд ФРН оновив список допомоги Україниhttps://racurs.ua/ua/n192451-u-den-vizytu-zelenskogo-do-berlina-uryad-frn-onovyv-spysok-dopomogy-ukrayiny.htmlРакурс
Уряд Німеччини оновив 16 лютого перелік військової допомоги Україні.
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У новому пакеті, що вже передається — 18 бронетранспортерів, 3 990 артилерійських боєприпасів, 3 машини розмінування WISENT, 11 мінних тралів, сумарно 58 безпілотних систем для розвідки та інша техніка.
У переліку згадуються:
18 бронетранспортерів;
близько 4000 155-мм снарядів;
броньована інженерна машина DACHS та 11 мінних тралів;
10 розвідувальних безпілотників Vector;
30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
11 розвідувальних безпілотників Primoco ONE;
7 розвідувальних безпілотників Songbird;
чотири автомобілі для охорони кордону;
500 світлодіодних ліхтарів та ІТ-обладнання.
Раніше Німеччина оголосила про черговий пакет допомоги Україні.
У нього ввійдуть:
- 36 самохідних гаубиць;
- 120 000 артилерійських боєприпасів;
- дві системи протиповітряної оборони Skynex;
- більше ракет IRIS-T.
Цей пакет вартістю 1,1 млрд євро доповнюється до оголошеної вчора допомоги у сфері безпеки на 100 млн євро.
Крім того, сьогодні Україна та Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду.