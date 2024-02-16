Україна та Німеччина підписали безпекову угоду. Фото: Олаф Шольц у соцмережах

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Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.

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Церемонія підписання глави держави Володимиром Зеленським та федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом «Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина» відбулася 16 лютого. Про це Шольц повідомив у соцмережах.

Підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов’язання щодо безпеки — історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни, — йдеться у повідомленні.

На спільній прес-конференції після підписання документа Шольц заявив, що Німеччина готує новий пакет допомоги для України на 1,1 млрд євро. Туди увійдуть, зокрема, ракети для IRIS-Т та системи Skynex.

Зеленський вже назвав цей документ безпрецедентним, який закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 млрд євро на цей рік.

Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів. Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу росії на Україну, — наголосив український лідер.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Глава держави мав зустрітися, президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром та взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції.