лукашенко заявив про затримання «українських диверсантів». Фото:

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Диктатор олександр лукашенко заявив про затримання «українських диверсантів» на кордоні.

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У білорусі закінчилася контртерористична операція, а на кордоні начебто затримали так званих українських диверсантів, які за допомогою дронів «переповзли» на білоруську територію. Серед цих «диверсантів» були й білоруси. Про це пише «Белта» з посиланням на самопроголошеного президента.

Щойно закінчилася контртерористична операція, яку ви навіть не помітили. І добре. Це не ваша справа. Ви маєте спокійно працювати, робити свою роботу. Щойно чекістська військова операція завершилася. Затримано всіх диверсантів. А серед них білоруси, — розповів президент.

За словами диктатора, «затримання диверсантів» це не поодинокий факт, а таке трапляється «практично двічі-тричі на тиждень».

У ДПСУ вже відреагували на цю заяву. Речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді» заявив, що білорусь продовжує грати на боці терористичної росії.

Сьогоднішні його слова чергове підтвердження цьому. У нас вони звісно можуть викликати посмішку, але для своєї внутрішньої аудиторії йому потрібно робити такі заклики, щоб хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза, — розповів він.

Нагадаємо, у вересні минулого року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив участь режиму олександра лукашенка у «невиправданій, незаконній та неспровокованій» військовій агресії росії проти України. А самого диктатора визнали співучасникам незаконного вивезення 2 тис. 150 дітей, у тому числі сиріт, з окупованих росією територій України до так званих оздоровчих таборів у білорусі, де вони зазнають «русифікації» та ідеологічної обробки.

Джерела: «Белта», «Українська правда»