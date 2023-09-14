Європарламент визнав Лукашенка співучасником злочинів росії в Україні

https://racurs.ua/ua/n187237-ievroparlament-vyznav-lukashenka-spivuchasnykom-zlochyniv-rosiyi-v-ukrayini.html

Ракурс

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив участь режиму Олександра Лукашенка у «невиправданій, незаконній та неспровокованій» військовій агресії росії проти України.

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У документі йдеться, що влада білорусі підтримує «риторику розпалювання ненависті, дезінформацію та пропаганду, які відповідають наративам Москви», а також постачають російські війська боєприпасами і технікою і надають їм і найманцям ПВК «Вагнера» військовий плацдарм на своїй території.

Крім того, Європарламент назвав Лукашенка співучасникам незаконного вивезення 2 тис. 150 дітей, у тому числі сиріт, з окупованих росією територій України до так званих оздоровчих таборів у білорусі, де вони зазнають «русифікації» та ідеологічної обробки.

Депутати вважають, що дії Олександра Лукашенка та його режиму щодо насильницької депортації українських дітей можуть прирівнюватись до злочину проти людяності.

Європарламент вважає Лукашенка таким же відповідальним за ці воєнні злочини, як володимира путіна та Марію Львову-Бєлову, і тому закликає Міжнародний кримінальний суд розглянути питання про видачу аналогічного міжнародного ордера на арешт Лукашенка, — йдеться у тексті документа.

Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Лукашенка. У тексті також йдеться про фальсифікацію виборів 2020 року в білорусі, наявність у країні понад 1,5 тис. політв’язнів, смерть засуджених у в’язницях і колоніях.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента рф путіна та уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до рф, що розцінюється як воєнний злочин.