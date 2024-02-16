Зеленський прибув до Німеччини. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.

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У п’ятницю, 16 лютого, він зустрінеться з німецькими союзниками та візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені. Також запланований візит українського лідера до Франції. Про важливі два дні глава держави повідомив у Telegram.

Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир, — зазначив він.

За інформацією видання Der Spiegel, у Німеччині Зеленський зустрінеться для переговорів з канцлером Олафом Шольцом. Очікується, що сторони підпишуть двосторонню безпекову угоду між ФРН та Україною. Також Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відклав візит до України. Французький лідер повинен був прибути до України 13−14 лютого, але цей візит відклали з міркувань безпеки

Джерело: Der Spiegel