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Ракурс
В день визита Зеленского в Берлин правительство ФРГ обновило список помощи Украины

В день визита Зеленского в Берлин правительство ФРГ обновило список помощи Украины

16 фев 2024, 18:19
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Уряд Німеччини оновив 16 лютого перелік військової допомоги Україні.


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У новому пакеті, що вже передається — 18 бронетранспортерів, 3 990 артилерійських боєприпасів, 3 машини розмінування WISENT, 11 мінних тралів, сумарно 58 безпілотних систем для розвідки та інша техніка.

У переліку згадуються:

  • 18 бронетранспортерів;

  • близько 4000 155-мм снарядів;

  • броньована інженерна машина DACHS та 11 мінних тралів;

  • 10 розвідувальних безпілотників Vector;

  • 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

  • 11 розвідувальних безпілотників Primoco ONE;

  • 7 розвідувальних безпілотників Songbird;

  • чотири автомобілі для охорони кордону;

  • 500 світлодіодних ліхтарів та ІТ-обладнання.

Раніше Німеччина оголосила про черговий пакет допомоги Україні.

У нього ввійдуть:

  • 36 самохідних гаубиць;
  • 120 000 артилерійських боєприпасів;
  • дві системи протиповітряної оборони Skynex;
  • більше ракет IRIS-T.

Цей пакет вартістю 1,1 млрд євро доповнюється до оголошеної вчора допомоги у сфері безпеки на 100 млн євро.

Крім того, сьогодні Україна та Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду.

Источник: Ракурс


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