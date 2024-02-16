В день визита Зеленского в Берлин правительство ФРГ обновило список помощи Украины

https://racurs.ua/n192451-v-den-vizita-zelenskogo-v-berlin-pravitelstvo-frg-obnovilo-spisok-pomoschi-ukrainy.html

Ракурс

Уряд Німеччини оновив 16 лютого перелік військової допомоги Україні.

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У новому пакеті, що вже передається — 18 бронетранспортерів, 3 990 артилерійських боєприпасів, 3 машини розмінування WISENT, 11 мінних тралів, сумарно 58 безпілотних систем для розвідки та інша техніка.

У переліку згадуються:

18 бронетранспортерів;

близько 4000 155-мм снарядів;

броньована інженерна машина DACHS та 11 мінних тралів;

10 розвідувальних безпілотників Vector;

30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

11 розвідувальних безпілотників Primoco ONE;

7 розвідувальних безпілотників Songbird;

чотири автомобілі для охорони кордону;

500 світлодіодних ліхтарів та ІТ-обладнання.

Раніше Німеччина оголосила про черговий пакет допомоги Україні.

У нього ввійдуть:

36 самохідних гаубиць;

120 000 артилерійських боєприпасів;

дві системи протиповітряної оборони Skynex;

більше ракет IRIS-T.

Цей пакет вартістю 1,1 млрд євро доповнюється до оголошеної вчора допомоги у сфері безпеки на 100 млн євро.

Крім того, сьогодні Україна та Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду.