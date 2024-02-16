Байден — путин несет ответственность за смерть Навального

https://racurs.ua/n192458-bayden-putin-neset-otvetstvennost-za-smert-navalnogo.html

Ракурс

Президент США Джо Байден 16 лютого звернувся у зв’язку зі смертю Олексія Навального.

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Байден сказав, що навіть у в’язниці Навальний продовжував казати правду.

Російська влада розповість свою історію. Але пам’ятайте: путін відповідальний за смерть Навального, — сказав Байден.

Байден також додав, що зараз саме час американським політикам ухвалити важливе рішення і продовжити допомагати Україні, яка продовжує протистояти росії.

Влітку 2021 року Джо Байден зустрічався з володимиром путіним. Після чого він розповів журналістам:

Я ясно дав йому (путіну) зрозуміти, що, на мою думку, наслідки можуть бути руйнівними для росії.

Тоді йшлося про те, що станеться, якщо Навальний помре в колонії.

Крім того, Байден використав повідомлення про смерть Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.

Байден сказав, що путін нападає не тільки на громадян інших країн, як це відбувається зараз в Україні, але й робить жахливі речі зі своїм власним народом.

За словами Байдена, США повинні забезпечити кошти, «щоб Україна могла продовжувати захищати себе», а відсутність подальшого фінансування України у цей критичний момент «ніколи не буде забута».