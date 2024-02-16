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Зеленский прибыл в Париж, его принял Макрон
Зеленский прибыл в Париж, его принял Макрон (ФОТО)https://racurs.ua/n192457-zelenskiy-pribyl-v-parij-ego-prinyal-makron-foto.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 16 лютого уже прибув до Франції і зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном.
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Очікується, що президенти підпишуть угоду про безпекові гарантії для України.
Зеленський в Єлисейському палаці розпочав переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, за підсумками яких буде підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Сьогодні аналогічну угоду президент України підписав у Німеччині.
Мета угоди — забезпечити безпеку України на період, доки вона не стане повноправним членом НАТО.
Документ ставить на договірну основу військову допомогу, яку Німеччина надає Україні для відбиття російської агресії, а також передбачає її надання в майбутньому у разі повторного нападу рф.
Першою безпекову угоду з Україною уклала Велика Британія — під час візиту до Києва британського прем'єра Сунака 12 січня.
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