Военные врачи извлекли из руки раненого бойца боевой элемент ВОГ-17

https://racurs.ua/n192456-voennye-vrachi-izvlekli-iz-ruki-ranenogo-boyca-boevoy-element-vog-17-foto-voennye-vrachi-izvlekli.html

Ракурс

Військові лікарі провели успішну операцію і вилучили елемент бойової гранати ВОГ з тіла українського захисника.

.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України у п’ятницю, 16 лютого.

Те, що ви бачите на фото, — бойовий елемент гранати ВОГ-17, який поцілив прямо в руку українського захисника. На щастя, наші військові лікарі дістали його з руки пораненого, врятувавши йому не тільки життя, але й кінцівку, — йдеться в повідомленні.

За словами лікарів, пацієнт почувається добре і готується до подальшого лікування та реабілітації.