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Ракурс
Військові лікарі дістали з руки пораненого бійця бойовий елемент ВОГ-17

Військові лікарі дістали з руки пораненого бійця бойовий елемент ВОГ-17 (ФОТО)

16 лют 2024, 19:53
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Військові лікарі провели успішну операцію і вилучили елемент бойової гранати ВОГ з тіла українського захисника.


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Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України у п’ятницю, 16 лютого.

Те, що ви бачите на фото, — бойовий елемент гранати ВОГ-17, який поцілив прямо в руку українського захисника. На щастя, наші військові лікарі дістали його з руки пораненого, врятувавши йому не тільки життя, але й кінцівку, — йдеться в повідомленні.

За словами лікарів, пацієнт почувається добре і готується до подальшого лікування та реабілітації.

Джерело: Ракурс


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