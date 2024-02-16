Зеленський прокоментував ситуацію під Авдіївкою

https://racurs.ua/ua/n192455-zelenskyy-prokomentuvav-sytuaciu-pid-avdiyivkou.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Берліні після зустрічі з Олафом Шольцем прокоментував бої біля Авдіївки.

.

Щодо Авдіївки — ситуація там не перший день. Ми пам’ятаємо, що робить росія з нашими містечками й селами. Вони не заспокояться, поки повністю не зруйнують усе живе, що там є. Наші люди, наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед.

Глава держави наголосив, що постійно перебуває в контакті з військовим керівництвом і детально поінформований про поточну ситуацію в Авдіївці:

Не буду говорити, які нові підходи вони застосовують. Їхнє завдання — робити все, щоб захистити передусім наших людей. І це — головний сигнал від мене. — Насамперед треба дивитися, щоб ми обходилися меншими втратами. Наші військові — це головне. Саме такий сигнал отримує від мене керівництво. Ну, а там уже на полі бою — професійні люди, вони знають, що робити, — додав президент.

Українські війська перебувають у «пекельних» умовах, росія кидає всі сили на місто Авдіївка, повідомляє 16 лютого CNN.

На знак визнання важливості Авдіївки, розташованої на північний захід від Донецька, новий командувач армії України Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умеров цього тижня відвідали солдатів на передовій.

Оперативна ситуація вкрай складна і напружена. Ми робимо все можливе, щоб не дати ворогові просунутися вглиб нашої території та утримати позиції, — заявив Сирський.

Попри чутки про те, що Україна розглядає можливість виведення військ з Авдіївки, Сирський натомість направив туди підкріплення. Він залучив один із найбільш загартованих у боях підрозділів України — 3-ту окрему штурмову бригаду, яка заслужила похвалу за сміливі атаки на російські війська в районі Бахмута.

Але вже через пару днів, на тлі російського наступу, навіть підкріплення описували «пекельні» умови.

Наша бригада виконує бойові завдання в умовах, які навіть ми не могли собі уявити. Бої в Авдіївці в кілька разів більш пекельні, ніж найзапекліші бої цієї фази конфлікту, які відбувалися в Бахмуті, — заявив Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Як і в Бахмуті торік, росія кидає на Авдіївку всі сили, завдаючи по місту авіаудари та застосовуючи артилерію, а також проводячи одну за одною хвилі наземних атак бронетехніки та солдатів. Це перетворило місто на те, що українські солдати називають «м'ясорубкою».