Байден - путін несе відповідальність за смерть Навального

https://racurs.ua/ua/n192458-bayden-putin-nese-vidpovidalnist-za-smert-navalnogo.html

Ракурс

Президент США Джо Байден 16 лютого звернувся у зв’язку зі смертю Олексія Навального.

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Байден сказав, що навіть у в’язниці Навальний продовжував казати правду.

Російська влада розповість свою історію. Але пам’ятайте: путін відповідальний за смерть Навального, — сказав Байден.

Байден також додав, що зараз саме час американським політикам ухвалити важливе рішення і продовжити допомагати Україні, яка продовжує протистояти росії.

Влітку 2021 року Джо Байден зустрічався з володимиром путіним. Після чого він розповів журналістам:

Я ясно дав йому (путіну) зрозуміти, що, на мою думку, наслідки можуть бути руйнівними для росії.

Тоді йшлося про те, що станеться, якщо Навальний помре в колонії.

Крім того, Байден використав повідомлення про смерть Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.

Байден сказав, що путін нападає не тільки на громадян інших країн, як це відбувається зараз в Україні, але й робить жахливі речі зі своїм власним народом.

За словами Байдена, США повинні забезпечити кошти, «щоб Україна могла продовжувати захищати себе», а відсутність подальшого фінансування України у цей критичний момент «ніколи не буде забута».

З середини 2000-х Навальний перебував в опозиції до путіна, розповідав про корупцію топпосадовців рф, намагався балотуватися на посаду президента, однак врешті опинився за ґратами. Він підтримував Революцію гідності, проте не вважав, що окупований Крим треба повернути Україні, бо «Крим — не бутерброд з ковбасою».