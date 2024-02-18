Диверсию на железной дороге в российском Волгограде совершили партизаны. Фото:

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Диверсію на залізниці було здійснена в російському Волгограді.

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Один з агентів партизанського руху «Атеш» підпалив релейну шафу на станції Максима Горького. Це завадило логістиці російських окупаційних військ, бо на деякий час було призупинене перекидання військової техніки. Про це «Атеш» 18 лютого повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей логістичний шлях дуже важливий для окупантів з погляду логістики, бо через цей залізничний вузол військові склади йдуть до Криму та Ростова.

Це помста за Авдіївку! — наголосили в «Атеш».

Представники партизанського руху не стали повідомляти дату диверсії для безпеки свого агента.

Нагадаємо, українські партизани навідалися на аеродром «Саки» в окупованому росіянами Криму й зафіксували там приблизно 10 винищувачів Су-30. Також на летовищі знайшли місця розміщення засобів протиповітряної оборони та радіолокаційної станції типу «Каста-2е2».