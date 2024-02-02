Партизани проникли на аеродром «Саки». Фото: «Атеш»

https://racurs.ua/ua/n191988-krymski-partyzany-pronykly-na-terytoriu-aerodromu-saky-foto.html

Ракурс

Українські партизани навідалися на аеродром «Саки» в окупованому росіянами Криму.

.

На момент розвідки вони зафіксували на летовищі приблизно 10 винищувачів Су-30. Це означає, що загарбникам важливий аеродром в селищі Новофедорівка як платформа для повітряних операцій. Про це партизанський рух українців і кримських татар «Атеш» 2 лютого повідомив у Telegram.

Також на аеродромі вони знайшли місця розміщення засобів протиповітряної оборони та радіолокаційної станції типу «Каста-2е2». В «Атеш» наголосили, що це говорить про високий рівень захисту аеродрому. Всю цю та іншу інформацію партизани передали Силам оборони України.

Як відомо, з аеродрому «Саки» під час ракетних обстрілів України злітають російські винищувачі та бомбардувальники. Це летовище також було атаковане Силами оборони України. Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук 6 січня заявляв про успішний удар по аеродрому.

Нагадаємо, 31 січня Сили оборони України уразили в окупованому Криму аеродром «Бельбек», який використовують російські загарбники. У мережі повідомляли, що дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв’язку аеродром. Було ліквідовано 10 російських військовослужбовців, серед них — командир російської авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко.